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الثلاثاء، 29-03-2022 08:14 م

الخصاونة : نفكر بمدينة إدارية تستوعب الدوائر الحكومية والزيادة السكانية

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الوكيل الاخباري - كشف رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، عن تفكير جاد بمشروع مدينة إداريَّة تستوعب الوزارات والدَّوائر والمسؤوليَّات الحكوميَّة، والزِّيادة السُّكَّانيَّة في عمَّان والزَّرقاء.

وأضاف الخصاونة، في لقاء حواري عن الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصادية للحكومة، أن الحكومة ملتزمة بعدم الإنفاق خارج الموازنة العامة، مؤكدا أنه سيعلن تباعا عن حزم تحفيزيّة للصناعات في المناطق التي تعاني من زيادة في البطالة.

وحول برنامج التشغيل الوطني، بيّن الخصاونة أنه بكلفة 80 مليون دينار أردني وسيوفر قرابة 60 ألف فرصة عمل .

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