الخصاونة: تقديم أفضل الخدمات للمزارعين

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، المبنى الجديد لوزارة الزِّراعة بمنطقة طبربور في العاصمة عمّان.

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وأكد الخصاونة خلال الافتتاح على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمراجعين والمزارعين وتسهيل الإجراءات عليهم.

وتم تأهيل المبنى الجديد لوزارة الزِّراعة لغايات تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات في موقع واحد؛ ويوفِّر قرابة 425 ألف دينار سنويَّاً كانت تُدفَع كبدل إيجار للمبنى القديم المستأجَر منذ عام 1985.

وقال إن القطاع الزِّراعي قطاع حيوي وواعد ويجب أن نسعى إلى تمكين المزارعين وتذليل العقبات أمامهم وتقليل كُلف الإنتاج عليهم.











