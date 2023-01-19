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الخميس، 19-01-2023 06:50 ص

الخصاونة يشارك اليوم في جلسة في دافوس حول الاقتصاديات العربية

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الوكيل الإخباري - يشارك رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال وجوده في منتدى دافوس الخميس، في جلسة حول الاقتصاديات العربية، بمشاركة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وممثلين عن شركات ومؤسسات عربية اقتصادية ومالية واستثمارية.

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الخصاونة، وصل الثلاثاء مدينة دافوس السويسرية، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، على رأس وفد وزاري يضم وزير المالية محمد العسعس، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان.


وسيؤكد رئيس الوزراء، خلال المنتدى، على البيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن للشركات ورجال الأعمال، وتمكين القائم منها وجذب مزيد من الأعمال والاستثمارات وتشجيع الريادة والمبادرات.


ويلتقي الخصاونة في إطار أعمال المنتدى قيادات سياسية واقتصادية وممثلي شركات ورجال أعمال مشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي.


ويبحث المنتدى هذا العام الأوضاع الاقتصادية العالمية والتحديات، خاصة بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.


وتشارك في المنتدى قيادات سياسية واقتصادية من مختلف أنحاء العالم ووزراء ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات عالمية كبرى ورجال أعمال ومنظمات إقليمية ودولية.

 

 


 




 

 


 

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