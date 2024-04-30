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الثلاثاء، 30-04-2024 03:57 م

مدير الأمن العام يرعى فعاليات اللقاء الوطني للشرطة المجتمعية "على العهد"

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الوكيل الاخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مبنى المديرية اليوم، فعاليات اللقاء الوطني للشرطة المجتمعية والذي جاء هذا العام بعنوان "على العهد".اضافة اعلان


وحضر اللقاء الوطني عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، وممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات، وفعاليات طلابية وشبابية. 

وتضمن اللقاء، إطلاق عدد من المشاريع والأنشطة والمبادرات المجتمعية، والتي بدأت مديرية الأمن العام بتنفيذها في هذا العام 2024 من خلال مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الأمن العام، والوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية. 

وألقى مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، كلمة بين خلالها أن مديرية الأمن العام تمضي وفقاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، في بناء علاقة من الثقة والتعاون مع المجتمع بمؤسساته وأفراده، لتعزيز تماسك المجتمع، والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأضاف، أن هذا اللقاء الذي تزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة القائد الأعلى سلطاته الدستورية، وما حملته من صور ولاء وانتماء للقادة الهاشمية الحكيمة، وللثوابت الوطنية والمبادئ الخالدة التي حملتها مديرية الأمن العام منذ تأسيسها، مُبيناً، أن هذا اللقاء يأتي استمراراً لجهود مديرية الأمن العام في مواكبة متطلبات العمل الأمني الحديث، انطلاقاً من محاور إنسانية ومجتمعية، يكون فيها المواطن شريكاً رئيساً وفاعلاً في وضع الحلول وتجاوز التحديات

 




 

 


 

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