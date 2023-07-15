الخصاونة يكشف مصير طلبات التوظيف بديوان الخدمة المدنية بعد الالغاء

الوكيل الاخباري - كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن مصير مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات التوظيف والبالغ عددها 24 ألفا، بعد الغاء الديوان وتحويله إلى هيئة الخدمة المدنية والادارة.



وقال الخصاونة خلال لقاء مع الشباب في جامعة مؤتة السبت، إن المخزون القائم حاليا في الديوان لن يلغى وستتعامل معه الهيئة، لكنها لن تستقبل أي طلبات جديدة بعد ذلك، للتحول إلى الامتحان التنافسي.



وأضاف، أن التعامل مع المخزون سيكون تدريجيا بالتزامن مع الامتحان التنافسي إلى حين انهاء المخزون الحالي .

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