السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 01:36 م

الخصاونة يكشف مصير طلبات التوظيف بديوان الخدمة المدنية بعد الالغاء

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن مصير مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات التوظيف والبالغ عددها 24 ألفا، بعد الغاء الديوان وتحويله إلى هيئة الخدمة المدنية والادارة.

وقال الخصاونة خلال لقاء مع الشباب في جامعة مؤتة السبت، إن المخزون القائم حاليا في الديوان لن يلغى وستتعامل معه الهيئة، لكنها لن تستقبل أي طلبات جديدة بعد ذلك، للتحول إلى الامتحان التنافسي.

وأضاف، أن التعامل مع المخزون سيكون تدريجيا بالتزامن مع الامتحان التنافسي إلى حين انهاء المخزون الحالي .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f369c7e8434a0c248cc658e233ba48ec

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

1689434412553

جرش: افتتاح معرض المنتوجات والحرف اليدوية

1689437128511

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

ضبط شخص22

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

الدفاع المدني 4

حريق محل تجاري في طبربور

400107_4_1679084766

يوم طبي في مركز زوار السلع بالطفيلة غدا

أخبار متعلقة
الخصاونة ٢

رئيس الوزراء يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

الخصاونة

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

WhatsApp Image 2023-06-18 at 2.45.43 PM (2)

الأردن يشارك في اجتماع لإطلاق التحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية

image (51)

الخصاونة يستقبل وزير الخارجية العماني

6202321163758113910470

لجنة تنظيميَّة برئاسة وزير الاتِّصال لاستضافة مؤتمر اليونيسكو الدولي

الخصاونة ٢

إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة