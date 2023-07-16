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الأحد، 16-07-2023 10:57 م

الحكومة: عدد شكاوى الجرائم الإلكترونية تضاعف 6 مرات

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، إن أعداد القضايا والشكاوى (المتعلقة بالجرائم الإلكترونية) منذ عام 2013 لعام 2022 وخلال هذه الـ 8 سنوات تضاعفت أعداد القضايا والشكاوى 6 مرات".

وبينت نمروقة في تصريحات تلفزيونية، أنه سجلت عام 2015، 2305 قضايا، مقارنة مع 16027 قضية سجلت عام 2022، بحسب نمروقة مستندة في ذلك إلى إحصائيات رسمية من وحدة الجرائم الإلكترونية.

وأشارت إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية "لم يسمه تعديل" منذ عام 2015.

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ونوهت إلى أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية لا يخص الصحفيين، بل مخصص للمجتمع كله.

 


 




 

 


 

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