الخلايلة يفتتح الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في الرمثا

الوكيل الإخباري -

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افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة في منطقة البويضة في لواء الرمثا.وقال الخلايلة، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أكدت ضرورة الوصول إلى المواطنين في مناطق سكناهم على امتداد الوطن، مؤكدا أن الوزارة تنفذ توجيهات جلالة الملك وفقا لخطة تتضمن زيارات لجميع مناطق المملكة، وترتكز على دعم المشاريع التأهيلية الإنتاجية لنقل العائلات المحتاجة من العوز إلى الاعتماد على الذات.وأضاف، إن التعاليم الإسلامية السمحة تنص على التعاون والتكافل، مشيرا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي دعت إلى الوقوف إلى جانب الفقراء والمساكين والمحتاجين حتى يبقى المجتمع قويا كالجسد الواحد في السراء والضراء.وأشار إلى وجود 20 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و 10 أيتام يتقاضون كفالات، إضافة إلى تمويل 3 مشاريع تأهيلية تنموية في منطقة البويضة، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للعائلات المعوزة وفق الإمكانيات المتاحة.وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا ومساعدات نقدية لـ 50 يتيما ولـ 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي.