الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 05-04-2023 04:37 م

الملك يشدد على الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

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الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم.

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وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الأردن والعراق والشعبين.


وأكد جلالته اعتزازه بالعلاقات الأردنية العراقية، مشددا على الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.


وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، تحقيقا لمصالحهما المشتركة، فضلا عن بحث آخر التطورات في المنطقة.


وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

 




 

 


 

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