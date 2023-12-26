الداخلية: حريصون على سلامة امتحانات تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الداخلية حرصها على سلامة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته التكميلية لعام 2023 وتأمين الحماية للقائمين عليه وللمدارس والقاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة وعدد من المعنيين وبمشاركة المحافظين لمناقشة ترتيبات الامتحان.
وأكدت الداخلية على قدسية امتحان التوجيهي في دورته التكميلية وعلى جاهزيتها لإسناد ودعم العملية التربوية ووضع الشروط المناسبة لتجاوز أي معوقات أو مشاكل قد تحدث أثناء تأدية الامتحان وتحديد نقاط القوة المتعلقة بسلامة الامتحان وتعزيزها والتأكيد على تلافي نقاط الضعف وعلى أن هذا واجب وطني.