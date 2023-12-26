الداخلية: حريصون على سلامة امتحانات تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الداخلية حرصها على سلامة ‏امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته ‏التكميلية لعام 2023 وتأمين الحماية للقائمين عليه وللمدارس والقاعات.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير التربية والتعليم ‏د. عزمي محافظة وعدد من المعنيين وبمشاركة المحافظين لمناقشة ترتيبات الامتحان.

وأكدت الداخلية على قدسية امتحان ‏التوجيهي في دورته التكميلية وعلى جاهزيتها لإسناد ودعم العملية ‏التربوية ووضع الشروط المناسبة لتجاوز أي ‏معوقات أو مشاكل قد تحدث أثناء تأدية الامتحان وتحديد نقاط القوة ‏المتعلقة بسلامة الامتحان وتعزيزها والتأكيد على تلافي نقاط الضعف ‏وعلى أن هذا واجب وطني.