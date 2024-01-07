الدفاع المدني : وفاة سائق جرافة بحادث في الزرقاء

الوكيل الإخباري- قال الملازم احمد الخطاطبة من الدفاع المدني إن الفرق المتخصصة في الدفاع المدني عملت على تقديم الإسعافات الأولية لـ(3475) حالات إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات، والاستجابة الفورية ل(191) حادث إنقاذ، والسيطرة على (105) حرائق خلال عطلة نهاية الاسبوع .

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وأشار خلال استعراضه تقرير الدفاع المدني عبر أثير إذاعة الأمن العام " أمن إف إم " إلى التعامل مع العديد من الحوادث خلال الـ72 ساعة الماضية ومن أبرزها تعامل كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء وفريق البحث والإنقاذ الدولي مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود انهيار صخري وأتربه على جرافة داخل إحدى الكسارات وعند الوصول تبين انه انهيار كميات كبيرة من الأتربة والصخور على جرافة كانت تتواجد في المكان ما أدى إلى طمرها بالكامل ووفاة سائقها اثر تعرضه لجروح وكسور بالغة في مختلف أنحاء الجسم حيث عملت الفرق المتواجدة في موقع الحادث على تحرير الوفاة من تحت الأنقاض بأحدث المعدات المستخدمة في مثل هذه الحوادث .



وأضاف إلى تعامل كوادر الدفاع المدني في مديرية شرق عمان مع حريق داخل إحدى الشقق السكنية في الطابق الثالث في عمارة مكونة من أربعة طوابق في منطقة الهاشمي الشمالي حيث تبين بان هناك انفجار لاسطوانة غاز داخل الشقة و نتج عنه انهيار الجدران الداخلية للشقة حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق ونتج عنه إصابة سيدة بحروق بمختلف أنحاء الجسم حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي وعلل سبب الانفجار بتسرب مادة الغاز من الاسطوانة المركبة على المدفئة



ونوه ضابط إعلام الدفاع المدني على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة المهمة خلال استخدام مختلف أنواع المدافئ وجيازر تسخين الماء بالإضافة لتخفيف الحمل الكهربائي على كافة الوصلات المستخدمة وإبعادها عن المواد القابلة للاشتعال.