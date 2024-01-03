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الأربعاء، 03-01-2024 10:13 ص

11 اصابة بحريق منزل من طابقين في اربد - صور

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الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني يوم أمس الثلاثاء مع حريق اندلع في منزل مكون من طابقين، أسفر عن إصابة 11 شخصًا

وأفاد العقيد الركن محمد الزينات، مدير دفاع مدني غرب اربد، لإذاعة الأمن العام بأن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا بوقوع حريق في منطقة حبكا في لواء المزار الشمالي . وعند الوصول إلى الموقع، تبين وجود أشخاص محاصرين داخل المنزل، مما استدعى توجيه 5 سيارات إسعاف للتعامل مع الإصابات.

وأوضح أن أحد المصابين يعاني من جرح قطعي في اليد، وآخر يعاني من صعوبات في التنفس، حيث يتلقيان العلاج في المستشفى.

وأشار إلى أن سبب الحريق يُرجح في البداية بأن يكون ناتجًا عن توصيل مصدر حراري إلى نقطة الحريق، وجاري إجراء التحقيقات.

وفيما يتعلق بالعائلة المتضررة، قال أحد أفرادها، بأنهم كانوا في المنزل عندما اندلع الحريق في غرفة الجلوس، حاولوا إنقاذ أفراد العائلة، ولكن لم يتمكنوا من ذلك حتى وصول فرق الدفاع المدني.

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