الدفاع المدني يبذل جهودا لاخماد عدد من الحرائق في مناطق مختلفة من المملكة

الوكيل الاخباري -

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بذلت فرق الاطفاء في الدفاع المدني جهودا كبيرة لاخماد عدد من الحرائق في عدد من مناطق المملكةوتعاملت مديرية دفاع مدني غرب اربد حريقين اتيا على مساحات واسعة من الاعشاب الجافة و الاشجار الحرجية والمثمرة في منطقتي صيدور ووادي الريانحيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريقين و السيطرة عليهما و منع انتشارهما الى المناطق المجاورة دون وقع اي اصابات في الارواح .كما تعاملت فرق الاطفاء في مديرية دفاع مدني الكرك مع حريق شب في اعشاب جافة و اشجار حرجية نتيجة اشعال كوشوك في الوادي الفاصل بين ضاحية المرج وقصبة الكرك ، حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق و السيطرة عليه ولم ينتج عنه اي إصابات في الارواح .