السيطرة على حريق امتد من غربي نهر الأردن إلى أراضي الباقورة



الوكيل الاخباري -

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سيطرت كوادر الدفاع المدني في محافظة إربد تساندها طائرات إطفاء عامودية لسلاح الجو الملكي وكوادر من القوات المسلحة وآليات مديريات الدوائر المعنية في الأغوار الشمالية الاثنين، على حريق ضخم امتد من الطرف الغربي لنهر الأردن إلى مساحات من الأراضي الزراعية الأردنية.وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية علي الحوامدة، إن "الحريق الذي نشب الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، على الشريط الحدودي لنهر الأردن ضمن منطقة الباقورة امتد لعدة كيلومترات وأتى على أشجار حرجية وقصيب وأعشاب جافة بمحاذاة نهر الأردن، كما طال أطراف مزارع للنخيل في المنطقة".وأتى الحريق على أكثر من 500 دونم من الأعشاب الجافة وبقايا محاصيل حقلية .