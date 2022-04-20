الدفاع المدني يقدم المساعدة لحافلة معتمرين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قدمت كوادر مركز دفاع مدني بطن الغول التابع لمديرية دفاع مدني معان المساعدة الفورية اللازمة لحافلة معتمرين كانت قد تعطلت اثناء مسيرها من عمان الى الديار المقدسة لاداء مناسك العمرة .



حيث استضاف كادر مركز دفاع مدني بطن الغول ركاب الحافلة البالغ عددهم (٣١) معتمرا داخل المركز و تقديم المياه والتمور والعصائر لهم خاصة ان الحافلة قد تعطلت وقت اذان المغرب.



كما تم استضافة طاقم الحافلة داخل المركز واستخدام مرافقه الى حين اصلاح الحافلة ومتابعة مسيرها باتجاه الديار المقدسة .

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