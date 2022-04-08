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فعاليات رمضانية للأطفال في معان

الجمعة، 08-04-2022 02:25 م

فعاليات رمضانية للأطفال في معان

معان


الوكيل الإخباري - انطلقت في حديقة معان النموذجية، الخميس، فعاليات ثقافية رمضانية استهدفت الأطفال والعائلات نفذتها مديريتا ثقافة وتنمية معان، بالتعاون مع بلدية معان الكبرى ومركز القنطرة.

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واشتملت الفعاليات التي أقيمت ضمن برنامج "رمضانيات" الذي تم إطلاقه بداية الشهر الفضيل في حديقة معان النموذجية؛ على عروض مسرحية للدمى، وفقرة فنية للحكواتي، ومسابقات ثقافية ودينية للأطفال، وألعاب ترفيهية، ورسم على الوجوه، بمشاركة أبناء المجتمع المحلي.


وقال مدير ثقافة معان يوسف الشمري الجمعة، إن إقامة تلك الفعاليات تهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، وتوجيههم نحو القيم والسلوكيات الحميدة من خلال الأشكال الفنية والمسرحية المتنوعة، إلى جانب خلق مساحات ترفيهية للتعبير عن ذواتهم، مشيرا إلى أن برنامج "رمضانيات" الذي تشارك فيه العديد من الوزارات، يشهد إقبالا من العائلات والأطفال في محافظة معان.


وفي السياق، شاركت الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والمنتجون الفرديون خلال حفل الخميس من خلال بازار خيري تنموي؛ عرضت فيه المنتجات الغذائية والأكلات الشعبية والمنتجات الحرفية المتنوعة، وقدمت فيه الضيافة العربية.


وقال مدير تنمية محافظة معان أمجد الجازي، إن الهدف من إقامة البازار، هو مساعدة الجمعيات والأفراد المنتجين على تسويق منتجاتهم، مؤكدا استفادة 50 فردا من المنتجين الحرفيين من ذلك البازار.


وأضاف، أنه تم توزيع قصص متنوعة على الأطفال لنشر ثقافة القراءة، مبينا أن المديرية تسهم بفاعلية في تلك الأمسيات الرمضانية، وتعمل على استقطاب الجمعيات والمؤسسات المختلفة للمشاركة في تلك الأمسيات، بما يعزز التفاعل الثقافي وتبادل الخبرات ويحقق بعض الأهداف التنموية.


 




 

 


 

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