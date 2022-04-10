عروض مسرحية للأطفال في معان

الوكيل الإخباري - أقامت فرقة الجنوب للعروض المسرحية في معان، أمس السبت، وضمن برنامج رمضانيات، الذي يقام في حديقة معان النموذجية منذ بداية الشهر الفضيل، أنشطة ثقافية وفنية متنوعة استهدفت الأطفال.

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وقدمت الفرقة عدة أنشطة فنية منها، فقرة الحكواتي، والرسم على الوجوه، وألعاب شعبية متنوعة، كما أقامت مسابقة ثقافية للأطفال ومعرضا للكتاب، بهدف نشر ثقافة القراءة.



وقال مدير ثقافة معان الدكتور يوسف الشمري اليوم الأحد، إن برنامج رمضانيات، الذي يقام بدعم من عدة جهات حكومية وبمشاركة أهلية، يشهد إقبالا متزايدا من قبل العائلات وأطفالهم، وهو يقدم برامج نوعية هادفة ضمن إطار ثقافي ديني تفاعلي، بهدف إدخال الفرحة إلى نفوس الأطفال، واستيعاب طاقاتهم والترويح عنهم، لافتا إلى أن البرنامج يشكل حاضنة ثقافية اجتماعية لتلك الفئات ويحقق أهدافه المخطط لها.



وعلى هامش تلك الفعاليات تقيم مديرية تنمية معان و بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمنتجين المحليين، بازارا خيريا لتسويق المنتجات الحرفية والغذائية، ويهدف البازار الى تسويق منتجات المشاركين وتوفير إيرادات مالية لهم طيلة أيام الشهر الفضيل.

