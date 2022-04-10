الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء: تصوير ونشر مساعدات الأيتام والفقراء لا يجوز

" بالسلامة سيدنا " يتصدر تويتر في المملكة

أسعار الذهب محليا

التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 10.5% في مارس

فرنسا: محاولات عزل روسيا ستعجّل تراجع الدولار أمام الروبل واليوان

استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

مركز غاماليا يعلن عن وجود جهاز اختبار المناعة بعد تعاطي اللقاح الأنفي

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم الأحد

السير: 245 حادثا وقع في عمان خلال 24 ساعة الماضية

فورين بوليسي: هذه قصة هبوط الروبل الروسي وصعوده

الأحد، 10-04-2022 09:58 ص

عروض مسرحية للأطفال في معان

معان


الوكيل الإخباري - أقامت فرقة الجنوب للعروض المسرحية في معان، أمس السبت، وضمن برنامج رمضانيات، الذي يقام في حديقة معان النموذجية منذ بداية الشهر الفضيل، أنشطة ثقافية وفنية متنوعة استهدفت الأطفال.

اضافة اعلان


وقدمت الفرقة عدة أنشطة فنية منها، فقرة الحكواتي، والرسم على الوجوه، وألعاب شعبية متنوعة، كما أقامت مسابقة ثقافية للأطفال ومعرضا للكتاب، بهدف نشر ثقافة القراءة.


وقال مدير ثقافة معان الدكتور يوسف الشمري اليوم الأحد، إن برنامج رمضانيات، الذي يقام بدعم من عدة جهات حكومية وبمشاركة أهلية، يشهد إقبالا متزايدا من قبل العائلات وأطفالهم، وهو يقدم برامج نوعية هادفة ضمن إطار ثقافي ديني تفاعلي، بهدف إدخال الفرحة إلى نفوس الأطفال، واستيعاب طاقاتهم والترويح عنهم، لافتا إلى أن البرنامج يشكل حاضنة ثقافية اجتماعية لتلك الفئات ويحقق أهدافه المخطط لها.


وعلى هامش تلك الفعاليات تقيم مديرية تنمية معان و بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمنتجين المحليين، بازارا خيريا لتسويق المنتجات الحرفية والغذائية، ويهدف البازار الى تسويق منتجات المشاركين وتوفير إيرادات مالية لهم طيلة أيام الشهر الفضيل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
165699

الإفتاء: تصوير ونشر مساعدات الأيتام والفقراء لا يجوز

ممممممممممم

" بالسلامة سيدنا " يتصدر تويتر في المملكة

0L5A5730

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم الأحد

الدفاع المدني 3

السير: 245 حادثا وقع في عمان خلال 24 ساعة الماضية

0L5A5915

الإفتاء توضح حكم العجز عن الصيام للكبير في رمضان

جامعة البلقاء 2

إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية اليوم

أخبار متعلقة
image

الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على جوانب طريق الجفر - المدورة

معان

فعاليات رمضانية للأطفال في معان

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

فعاليات رمضانية منوعة في معان والكرك

244242

تفاصيل حادث احتراق شاحنة محملة بالعجول على الصحراوي

1

تواصل ليالي مأدبا الرمضانية لعام 2022

وزارة العمل

390 عدد المحولين لتدريبات منتهية بالتشغيل