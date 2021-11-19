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الجمعة، 19-11-2021 05:07 م

الدفاع المدني ينقذ سائحا سقط عن مقطع صخري في محافظة الكرك

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الوكيل الاخباري - قطع فريق للاتقاذ والإسعاف تابع للدفاع المدني حوالي ٦ كم في طريقه للوصول الى سائح من الجنسية الألمانية، وإنقاذه بعد سقوطه عن مقطع صخري اثناء ممارسته لرياضة التسلق ضمن منطقة وعرة، في محافظة الكرك.

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفريق وصل الى مكان سقوط السائح الذي يتعذر مسير المركبات به نظرا لوعورته، حيث بذل الفريق جهودا كبيرة وتمكن من العودة  بالمصاب حملا بعد اجراء الإسعافات الاولية الازمة له.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب والذي يشتبه بإصابته بكسر بالقدم  وتم نقله لاقرب مستشفى.

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