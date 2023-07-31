الدفاع المدني ينقذ شخصين تعرضا لحادث غرق ويهيب بالمواطنين

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مادبا تعاملت اليوم مع حادث غرق تعرض له شخصين من جنسية عربية داخل إحدى البرك الزراعية بمنطقة ام العمد.



حيث تحركت فرق الغطس على الفور الى موقع الحادث وعملت على انقاذهما من داخل البركة ، في حين قدمت فرق الإسعاف الاسعافات الاولية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى النديم الحكومي.



وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم ممارسة السباحة في السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية ومراقبة الاطفال بشكل جيد وعدم السماح لهم بالاقتراب من هذه المواقع خوفا من تكرار مثل هذه الحوادث لا قدر الله.

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