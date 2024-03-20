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الأربعاء، 20-03-2024 11:11 م

الدفاع المدني ينقذ شخصين في وادي رم - صور

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ فرق الإنقاذ والإسعاف المتخصصة، والعاملة في مديرية دفاع مدني العقبة، تمكنت مساء اليوم من إنقاذ شخصين من جنسية أجنبية، كانا عالقين أعلى مقطع صخري  يصل ارتفاعه إلى ما يزيد عن ألف متر بمنطقة وادي رم في محافظة العقبة .

وأضاف، أن عملية الإنقاذ تمت بتنسيق كبير وبإسناد من نشامى القوات المسلحة - الجيش العربي، من خلال طائرة إخلاء جوي تابعة لسلاح الجو الملكي يرافقها طاقم متخصص من فريق البحث والانقاذ الدولي.

وبين أن الفرق المتخصصة من الإسعاف، والإنقاذ، وصلت إلى موقع الحادث وعملت لساعات متواصلة ليلاً، بذلت فيها جهوداً مضنية مكنتها من الوصول للشخصين العالقين في المنظقة ذات التضاريس الوعرة، وعملت على إخلائهما بمساندة من طائرة سلاح الجو الملكي.

وأشار إلى تعرض أحد الشخصين لإصابات مختلفة نتيجةً لسقوطه، فيما عانى الآخر من التعب والإرهاق العام .

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