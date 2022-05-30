الدوريات الخارجية : أعمال صيانة على طرق خارجية اليوم - أسماء

الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، الاثنين، أعمال صيانة على طرق خارجية باتجاه جنوب المملكة، وفقا لإدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام.

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وقالت الدوريات الخارجية عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنّ وزارة الأشغال ستبدأ أعمال صيانة لجسر الباسلية/ ما بعد منطقة الجيزة باتجاه الجنوب الساعة 8:30 صباحاً، وستغلق مسربا من الطريق لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.



وأضافت، أن منطقة العمل مزودة بالشواخص الإرشادية والتحذيرية اللازمة مع وجود مركبات تابعة للدوريات الخارجية في الموقع للدلالة والإرشاد.



وأنهت وزارة الأشغال المرحلة الأولى من إعادة تأهيل وصيانة طريق حميمة دبة حانوت/ النقب بطول 8 كم باتجاه عمّان صعوداً، حيث اشتملت الأعمال على توسعة أكتاف الطريق، كما بدأت المرحلة الثانية بوضع حواجز اسمنتية على طول الطريق وفصله ليصبح مسربين وستتراوح مدة الفصل نحو أسبوعين، وفقا للمسؤولين في منطقة العمل.



وتابعت "عند الانتهاء من وضع الحواجز الإسمنتية وتجهيز الطريق سيستخدم كتحويلة بالاتجاهين للبدء بأعمال الصيانة للطريق المقابل نزولاً باتجاه العقبة".



وأشارت الدوريات الخارجية، إلى أنه تم تركيب شواخص إرشادية وتحذيرية لازمة، وشواخص مضيئة لمستخدمي الطريق بوجود أعمال صيانة، بالإضافة لدوريات أمنية للدلالة والإرشاد.



ودعت، إلى توخي الحذر أثناء السير والالتزام بالسرعات المحددة واتباع تعليمات رجال الأمن العام في الموقع.

