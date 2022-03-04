الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 04-03-2022 10:18 ص

الدوريات الخارجية تحرر أكثر من 42 ألف مخالفة مرورية خلال شهر شباط

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الوكيل الاخباري - تعاملت إدارة السير تعاملت مع 708 حوادث مرورية نتج عنها إصابات بشرية واضرار مادية.

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ومن خلال حملاتها على المخالفات الخطرة ضبطت 4085 مخالفة لقطع الإشارة الضوئية حمراء و 1996 مخالفة لسرعات زائدة و 2026 مخالفة للمسير بعكس اتجاه السير.

فيما حررت إدارة الدوريات الخارجية 42744 مخالفة مرورية وضبطت قضيتين جمركيتين وضبطت 46 مركبة مطلوبة ومسروقة.

فيما بلغ مجموع ما أنجزته إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مختلف اقسامها ومحطات الفحص المتنقل 132,933 معاملة مختلفة (تجديد ترخيص المركبات، تسجيل المركبات، فحص السواقين، تطوير الرخص، تجديد الرخص وغيرها) .

وتعمل الإدارة لاستكمال منظومة الفحص من داخل مركبتك حيث سيباشر العمل بمحطات جديدة خلال هذه الشهر.


 




 

 


 

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