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الأحد، 26-02-2023 09:29 ص

الدوريات الخارجية تكشف عن أبرز مسببات الحوادث خلال نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ، والتعامل الخاطئ مع المنعطفات، وتجاوز السرعة المقررة والانشغال بمشتتات الانتباه المؤدي إلى عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة، كانت أبرز مخالفات نهاية الأسبوع المسببة للحوادث المرورية.

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وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إنه خلال نهاية الاسبوع تم ضبط عدد كبير من مركبات الشحن قام سائقوها تحميل عدد من أفراد العائلة (الأطفال) بالصندوق الخلفي لمركبات الشحن أثناء توجههم إلى مناطق التنزه .

وبيّن خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث المرورية بسبب ارتكاب مخالفات متحركة أثناء القيادة، كان أبرزها حادث تصادم بمنطقة العدسية - ناعور ونتج عنه 3 إصابات وإعاقة للمسرب الأيسر، وحادث آخر على الطريق الصحراوي خارج حرم الشارع نتج عنه 3 إصابات وتم إسعافهم لأقرب مستشفى .

وأشار إلى أن الرقابة مرورية على الطرق أدت إلى ضبط مركبة تسير بسرعة 200كم/ساعة، وسائق مركبة شحن يقودها برخصة لا تخوله ذلك، وعدم التزام مركبات الشحن بالمسرب الأيمن للطرق وقطع الجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة.

 




 

 


 

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