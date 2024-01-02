الدوريات تكشف سبب حادث التدهور الذي ادى لاصابة 16 شخصاً على الطريق الصحراوي أمس

الوكيل الإخباري- قال مندوب الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية اليوم الثلاثاء نشطة وانسيابية ولا وجود لعوائق تذكر . اضافة اعلان





وبين مندوب الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري انه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 3 حوادث مرورية نتج عنها 23 اصابة .



حيث تم التعامل في تمام الساعة الواحدة والثلث من مساء يوم أمس مع حادث تدهور لمركبة واصطدامها بعامود انارة على الطريق الصحراوي نتج عنه 16 اصابة بين البسيطة والمتوسطة ، واشارت الدوريات انه تم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ



كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متوسطة، تم نقلهم بواسطة كوادر الدفاع المدني.



وتم التعامل مع حادث تدهور واصطدام لمركبة على طريق معان، نتج عنه 3 إصابات متوسطة تم نقلها إلى المركز الطبي.



وضبطت الدوريات خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة مخالفات خطرة، منها ضبط مركبة تسير بسرعة 80 - 144 ، وضبط سائق غير مرخص في منطقة المفرق.



وختمت الدوريات بنصيحة لجميع السائقين بضرورة توخي الحطية و الحذر أثناء القيادة، وتجنب المخالفات الخطرة، خاصة فيما يتعلق بالسرعات الزائدة.





