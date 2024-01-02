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الثلاثاء، 02-01-2024 08:44 ص

الدوريات تكشف سبب حادث التدهور الذي ادى لاصابة 16 شخصاً على الطريق الصحراوي أمس

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الوكيل الإخباري-  قال مندوب الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية اليوم الثلاثاء  نشطة وانسيابية ولا وجود لعوائق تذكر .اضافة اعلان


وبين مندوب الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري انه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع  3 حوادث مرورية نتج عنها 23 اصابة . 

حيث تم التعامل في تمام الساعة الواحدة والثلث من مساء يوم أمس مع حادث تدهور لمركبة واصطدامها بعامود انارة على الطريق الصحراوي  نتج عنه 16 اصابة بين البسيطة والمتوسطة ، واشارت الدوريات انه تم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ

كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متوسطة، تم نقلهم بواسطة كوادر الدفاع المدني.

وتم التعامل مع حادث تدهور واصطدام لمركبة على طريق معان، نتج عنه 3 إصابات متوسطة تم نقلها إلى المركز الطبي.

وضبطت الدوريات خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة مخالفات خطرة، منها ضبط مركبة تسير بسرعة 80 - 144 ، وضبط سائق غير مرخص في منطقة المفرق.

وختمت الدوريات بنصيحة لجميع السائقين بضرورة توخي الحطية و الحذر أثناء القيادة، وتجنب المخالفات الخطرة، خاصة فيما يتعلق بالسرعات الزائدة.


 




 

 


 

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