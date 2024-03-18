الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 18-03-2024 02:08 ص

الدويري : سأغيب عن الجزيرة لفترة طويلة لهذا السبب

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري رسالة إلى مُحبيه و متابعيه ، أوضح فيها تفاصيل العارض الصحي الذي تعرض له مؤخرا ، مشيراً انه تعرض لـ " جلطة " والشريان التاجي كان مغلقاً بشكل كامل عند اسعافه الى المستشفى .

وقال الدويري انه سيغادر المستشفى بعد يومين تقريباً ، مؤكداً انه سيغيب عن الشاشة لفترة طويلة بسبب فترة للراحة اوصى بها الاطباء . 

واشار الدويري إلى الضغوط التي تعرض لها و التحذيرات التي وصلته بخصوص تحليلاته العسكرية الخاصة بالحرب على غزة .

وبين انه حاول الاستمرار بالمناورة وايصال الرسائل ، مؤكداً انه خرج بوسام شرف وهو محبة المتابعين ، طالباً منهم الدعاء له بالشفاء الكامل .

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 وفي وقت سابق قال اللواء فايز الدويري، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل انه تعرض لعارض صحي .

واكد الدويري ان ذلك كان السبب بمنعه عن الظهور على فضائية الجزيرة .

 

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