الدويري : سأغيب عن الجزيرة لفترة طويلة لهذا السبب

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري رسالة إلى مُحبيه و متابعيه ، أوضح فيها تفاصيل العارض الصحي الذي تعرض له مؤخرا ، مشيراً انه تعرض لـ " جلطة " والشريان التاجي كان مغلقاً بشكل كامل عند اسعافه الى المستشفى .



وقال الدويري انه سيغادر المستشفى بعد يومين تقريباً ، مؤكداً انه سيغيب عن الشاشة لفترة طويلة بسبب فترة للراحة اوصى بها الاطباء .



واشار الدويري إلى الضغوط التي تعرض لها و التحذيرات التي وصلته بخصوص تحليلاته العسكرية الخاصة بالحرب على غزة .



وبين انه حاول الاستمرار بالمناورة وايصال الرسائل ، مؤكداً انه خرج بوسام شرف وهو محبة المتابعين ، طالباً منهم الدعاء له بالشفاء الكامل .

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وفي وقت سابق قال اللواء فايز الدويري، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل انه تعرض لعارض صحي .



واكد الدويري ان ذلك كان السبب بمنعه عن الظهور على فضائية الجزيرة .



