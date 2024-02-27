الثلاثاء 27-02-2024
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام : هذا ما رصدناه مساء الثلاثاء

مدير الامن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن طلبات المنح والقروض

تطورات الحالة الجوية وطقس يوم الاربعاء

الملك يعزي آل الصمادي

سرايا القدس تكشف عن عملية نوعية بصاروخ طائرة F16

حالات خطيرة لأطفال رضع يعانون الجفاف وسوء التغذية بشمال غزة

صفارات الإنذار تدوي فـي الجليل الأعلى

شاهد : الملك يشارك في أكبر عملية إنزال - صور

تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد

الثلاثاء، 27-02-2024 08:53 م

مدير الامن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

11



الوكيل الاخباري - كرم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مبنى المديرية اليوم اللواء المتقاعد محمد طبيشات واللواء المتقاعد حسن العدوان واللواء المتقاعد صادق العوران وذلك تقديرا لمسيرة العطاء التي قدموها خلال خدمتهم في جهاز الأمن العام.اضافة اعلان


وأضاف أن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تمثل مسيرة ممتدة تناقلها الأردنيون جيلاً بعد جيل، كشاهد على الوفاء والتضحية في سبيل الوطن، كانت وستبقى إرثاً أردنياً شامخاً، ومستقبلاً يحمل رايته جيل بعد جيل.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم العالي

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن طلبات المنح والقروض

1111111

الملك يعزي آل الصمادي

0

شاهد : الملك يشارك في أكبر عملية إنزال - صور

1

الملكة في قمة "الويب": غزة أصبحت المكان الأكثر بؤسا في عالمنا

11

وزير البيئة يكرم مشاريع المباني الخضراء المعتمدة في الأردن

1

"الأردنية للسياحة الوافدة" تنتخب مجلس إدارتها للأعوام 2024- 2026

أخبار متعلقة
322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

إصابة بحادث تصادم على طريق الـ 100 وانقلاب مركبة شحن على الصحراوي

5

مدير الأمن العام يكتب: عهد العطاء

AWN_14de4image_story

الدوريات الخارجية: تشكّل للضباب على هذه الطرق - أسماء

412730573_669354845367694_457342839903488503_n

السير للسائقين: السرعة ليست درب الوصول الآمن

120242481825369674334

3 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

01

الأمن: العثور على الشاب المُتغيب في الطفيلة وهو بحالة جيدة