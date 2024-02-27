مدير الامن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

كرم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مبنى المديرية اليوم اللواء المتقاعد محمد طبيشات واللواء المتقاعد حسن العدوان واللواء المتقاعد صادق العوران وذلك تقديرا لمسيرة العطاء التي قدموها خلال خدمتهم في جهاز الأمن العام.وأضاف أن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تمثل مسيرة ممتدة تناقلها الأردنيون جيلاً بعد جيل، كشاهد على الوفاء والتضحية في سبيل الوطن، كانت وستبقى إرثاً أردنياً شامخاً، ومستقبلاً يحمل رايته جيل بعد جيل.