الديوان الملكي السعودي: الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بمشاركة الرئيس الأمريكي

الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد تشمل قمة خليجية أردنية مصرية عراقية، يشارك فيها جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان صدر عنه، إنه "بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المميزة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بزيارة رسمية إلى السعودية يومي 16 و17 ذي الحجة 1443، الموافقين 15 و16 يوليو 2022، يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".

وأضاف البيان: "كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضوره قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 ذي الحجة 1443 الموافق 16 يوليو 2022".

جريدة الرياض