الخميس 11-11-2021
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الخميس، 11-11-2021 08:39 م

الرئيس التونسي يشيد بالأمن والأمان في الأردن

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الوكيل الاخباري - أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، بالأمن والأمان اللذين يتمتع بهما الأردن وبما يحمله دستوره من مواد تقدمية وحضارية تعبر عن مدنية الدولة الأردنية التي تحتفل بمئويتها الأولى بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال الرئيس سعيد، لدى زيارته الجناح الأردني بمعرض تونس الدولي للكتاب الذي يقام من 11 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة تونس، إنه كان يدرس الدستور الأردني لطلبته كنموذج للدساتير العربية المتقدمة.

وأشاد سعيد بالدور الأردني في ترسيخ التضامن العربي وبالقيادة الهاشمية والإنجازات التي تحققت للدولة خلال مئة عام.

واختار الرئيس سعيد بعض العناوين التاريخية والسياسية التي اشتمل عليها جناح الكتاب لعدد من المفكرين والأكاديميين والكتاب الأردنيين، ومنها نصوص إعلان استقلال الأردن.

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