الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الحكومة تباشر بوضع تصور لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة

النقد الدولي : الأردن انتهج سياسة سليمة حافظت على استقراره المالي

الفلك الدولي : هذا موعد عيد الأضحى

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة الشاب رامي محمد الزحراوي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

الحكومة تشرع بإعداد نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

الموافقة على الأسباب الموجبة لمعدل نظام يوحد شرائح رسوم رخص القيادة

الرئيس العراقي يلتقي وزير الصحة

الأحد، 11-06-2023 06:06 م

الرئيس العراقي يلتقي وزير الصحة

wwww


الوكيل الاخباري - التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في بغداد، اليوم الأحد، وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والوفد المرافق له، بحضور السفير الأردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة.

ونقل الدكتور الهواري، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس العراقي.

وأكد الرئيس العراقي عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة.

ولفت، خلال اللقاء الذي حضره وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي، إلى أن العراق يولي ملف الصحة اهتماما كبيرا، وأنه وضع برنامجا طموحا للارتقاء بالقطاع الطبي وتحسين الرعاية الصحية من خلال بناء وتأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية.

بدوره، أكد الوزير الهواري تطلع الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لتوطيد التعاون مع العراق في شتى المجالات، ومنها المجال الصحي والطبي وتقديم التسهيلات الكاملة وبما يصب في توفير أفضل الخدمات الصحية للشعبين الأردني والعراقي.

اضافة اعلان


كما استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، الوزير الهواري والوفد المرافق.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المحروقات

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

wwww

الحكومة تباشر بوضع تصور لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة

420234223240657076918

النقد الدولي : الأردن انتهج سياسة سليمة حافظت على استقراره المالي

w

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة الشاب رامي محمد الزحراوي

w

أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة تشرع بإعداد نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

أخبار متعلقة
631da7592a4b9

3.36 % معدل التضخم في الأردن حتى نهاية أيار

44

الهواري يبحث تعزيز آفاق التعاون الصحي مع العراق

1686033286304

155 مليون دولار تحويلات العمالة الأردنية بقطر في الثلث الأول من العام

351451158_977620536610375_8443652603332069233_n

بدء بيع وثائق عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

fff

إربد: اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

w

وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 74