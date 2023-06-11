الرئيس العراقي يلتقي وزير الصحة

الوكيل الاخباري - التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في بغداد، اليوم الأحد، وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والوفد المرافق له، بحضور السفير الأردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة.



ونقل الدكتور الهواري، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس العراقي.



وأكد الرئيس العراقي عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة.



ولفت، خلال اللقاء الذي حضره وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي، إلى أن العراق يولي ملف الصحة اهتماما كبيرا، وأنه وضع برنامجا طموحا للارتقاء بالقطاع الطبي وتحسين الرعاية الصحية من خلال بناء وتأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية.



بدوره، أكد الوزير الهواري تطلع الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لتوطيد التعاون مع العراق في شتى المجالات، ومنها المجال الصحي والطبي وتقديم التسهيلات الكاملة وبما يصب في توفير أفضل الخدمات الصحية للشعبين الأردني والعراقي.

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كما استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، الوزير الهواري والوفد المرافق.