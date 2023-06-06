155 مليون دولار تحويلات العمالة الأردنية بقطر في الثلث الأول من العام

الوكيل الإخباري - سجلت قيمة التحويلات المالية للأردنيين العاملين في قطر خلال الثلث الأول من العام الحالي، نموا بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وقال مصرفيون وعاملون في شركات صرافة قطرية اليوم الثلاثاء، إن قيمة التحويلات المالية للأردنيين العاملين في قطر خلال الثلث الأول من العام الحالي، بلغت نحو 155 مليون دولار (110 ملايين دينار)، وذلك ارتفاعا من 144 مليون دولار (102 مليون دينار) خلال الثلث الأول من العام 2022.



وأكدوا أن تحويلات العمالة الأردنية في قطر، تشهد نموا متواصلا منذ عدة سنوات، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تعداد أفراد الجالية الأردنية التي أصبح يناهز 70 ألفا في الوقت الراهن.



وقال رئيس قسم علاقات العملاء في إحدى شركات الصرافة القطرية محمود النصيري،، إن العمالة الأردنية في قطر، تعد من بين الأنشط على مستوى الجاليات العربية العاملة في البلاد بمجال التحويلات المالية بشكل دوري وبمعدل شهري على أقل تقدير.



يذكر أن المنحة القطرية المتعلقة بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني، والتي تم إقرارها قبل بضع سنوات على مرحلتين بواقع 10 آلاف لكل مرحلة، قد تم تنفيذ نصفها من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري حتى نهاية العام الماضي، فيما يجري حاليا تنفيذ الجزء المتبقي منها.



ويعمل معظم الأردنيين في قطر بشكل خاص في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، والمؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، بينما تعمل شريحة واسعة منهم في أنشطة وقطاعات عديدة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتقنية المعلومات.