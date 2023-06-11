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الأحد، 11-06-2023 02:10 م

3.36 % معدل التضخم في الأردن حتى نهاية أيار

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الوكيل الإخباري -  أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك التضخم لشهر أيار من عام 2023 ليصل الى 108.62 مقابل 106.53 لنفس الشهر من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.96%.

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وساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الإيجارات بنسبة 5.17%، النقل بنسبة 2.45%، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.56%، الصحة بنسبة 6.18% والثقافة والترفية بنسبة 9.27%.


وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 108.50 مقابل 104.97 لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.36%.


ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الايجارات بنسبة 5.17%، الوقود والإنارة بنسبة 18.40%، النقل بنسبة 3.14%، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.59%، والصحة بنسبة 6.50%.

 




 

 


 

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