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الإثنين، 16-10-2023 03:27 م

الرواجبة: الأردن يملك مقومات لاستقطاب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن الأردن يملك مقومات كبيرة لاستقطاب استثمارات جديدة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي بات ركيزة أساسية للأمن الوطني للدول.

وقال الرواجبة إن قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات والإتصالات في الأردن يعتبر أحد أكثر القطاعات التنافسية وأسرعها نموا، واستطاع استقطاب عـدد كبيـر مـن أهـم الشـركات الكبـرى علـى مسـتوى العالـم ما عزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لتكنولوجيـا المعلومـات والإتصالات.

وأضاف أن الأردن دولة رائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بفعل الاهتمام والدعم الملكي المستمر وتوفير الكثير من الروافع للمستثمرين والشركات ورواد الأعمال.

وبين أن الأردن أنجز استثمارات مهمـة لتطويـر البنيـة التحتية لقطاع الاتصالات تكنولوجيـا المعلومـات ومنح الأولوية لتطوير إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة على الصعيد الوطني.

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وأشار الرواجبة إلى أن الأردن يقدم حزمة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والتخفيضات الضريبية للمشاريع التي تستثمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل شركات تطوير البرمجيات، وصانعي تطبيقات الهواتف الخلوية، ومشغلي مراكز الاتصال، والعديد من الشركات الأخرى العاملة بالقطاع.

وأوضح أن القطاع يسعى وحسب أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز موقع الأردن، ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي والشركات الريادية ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع، وخدمة دول المنطقة بالتحول الرقمي.

 




 

 


 

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