الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

بالصور .. هدية من الملك تلبية لطلب طفل فرقة غزلان الرمثا

وفاة شاب أردني في ألمانيا والخارجية تتابع

من بينها 3 دول عربية.. تعرف على أكثر دول العالم استهلاكاً للقهوة في 2023 - أسماء

الذهب يتراجع عالمياً والحذر يُسيطر قُبيل قرار الفائدة

زلزال بمنطقة طبرق يثير القلق من جديد في ليبيا

للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراره اليوم حول أسعار الفائدة

الأردن يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

جامعة اليرموك تقدم قروضا ومساعدات لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

زلزال يضرب دولة عربية جديدة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 20-09-2023 10:26 ص

تكنولوجيا المعلومات: الأردن يشهد خطوات متسارعة بالتحول الرقمي

HCmymqc5s5ej01J0KstmhrNkhgqqwg28gTCJYlBP


الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، وجود خطوات مُتسارعة وملموسة على أرض الواقع، لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي بالمملكة.

اضافة اعلان


وقال الرواجبة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الأردن يشهد حالياً خطوات واضحة من مختلف القطاعات وشرائح المجتمع نحو التحول الرقمي، الذي لم يُعد مقتصراً على القطاعات الاقتصادية، مبيناً وجود أحزاب و أندية رياضية بدأت تتوجه نحو ذلك.


وأضاف، أن شركات تكنولوجيا المعلومات بدأت تلمس الجهد الحكومي المبذول فيما يتعلق بتسريع عمليات التحول الرقمي في مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، وبما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.


وبيّن الرواجبة أن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المُقترحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ركزت على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي، حيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة.


وأوضح أن التحول الرقمي في الأردن يسهم بخفض الكلف التشغيلية، وتبسيط وتسريع إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديمها بجودة عالية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
374260727_615406234099948_5220073769846472585_n

1380 حالة اسعافية في الأردن خلال 24 ساعة

6

بالصور .. هدية من الملك تلبية لطلب طفل فرقة غزلان الرمثا

3

وفاة شاب أردني في ألمانيا والخارجية تتابع

وزارة الخارجية

الأردن يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

جامعة اليرموك 2

جامعة اليرموك تقدم قروضا ومساعدات لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

eSvYW

ارتفاع استهلاك الأردن من المحروقات 10% العام الماضي

أخبار متعلقة
375461331_695755889255108_6289994755718487249_n

هام من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لشركات القطاع الخاص

nn1vanRCdv1K2X8cFEHdKg3ZkPIBcjTezpGA6NQs

تشكيلات أكاديمية في الطفيلة التقنية - أسماء

d2bdaafe068c6a0798fa4c0b5b157291

تجارة الأردن: أتمتة الخدمات تعزز بيئة الأعمال وتستقطب المستثمرين

64e728be82471

16 شركة تكنولوجيا معلومات تشارك في جناح أردني تقيمه جمعية إنتاج في السعودية

820238151042318558819

حبنكة: 35% انخفاض القوة الشرائية على المستلزمات المدرسية

22122

هام من وزارة الاقتصاد الرقمي لخريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات