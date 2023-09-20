تكنولوجيا المعلومات: الأردن يشهد خطوات متسارعة بالتحول الرقمي

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، وجود خطوات مُتسارعة وملموسة على أرض الواقع، لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي بالمملكة.

اضافة اعلان



وقال الرواجبة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الأردن يشهد حالياً خطوات واضحة من مختلف القطاعات وشرائح المجتمع نحو التحول الرقمي، الذي لم يُعد مقتصراً على القطاعات الاقتصادية، مبيناً وجود أحزاب و أندية رياضية بدأت تتوجه نحو ذلك.



وأضاف، أن شركات تكنولوجيا المعلومات بدأت تلمس الجهد الحكومي المبذول فيما يتعلق بتسريع عمليات التحول الرقمي في مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، وبما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.



وبيّن الرواجبة أن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المُقترحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ركزت على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي، حيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة.



وأوضح أن التحول الرقمي في الأردن يسهم بخفض الكلف التشغيلية، وتبسيط وتسريع إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديمها بجودة عالية.