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الإثنين، 22-01-2024 04:00 م

12814 جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر كانون أول الماضي.اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 12814 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي، وتم تنفيذ 326 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، إلى جانب فرض 36 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).

كما استقبلت الوزارة 197 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، إذ تقدم وزارة العدل من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.

 




 

 


 

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