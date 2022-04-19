الزراعة تدعم جمعية شباب ذيبان للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي

الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، اتفاقية دعم مع جمعية شباب ذيبان للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي التعاونية، والتي توفر فرص عمل لـ 25 مهندسا زراعيا من المتعطلين عن العمل في ذيبان.

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وقال الحنيفات إن دعم هذه المشاريع سيسهم في إيجاد فرص عمل للشباب، والاستفادة من جهودهم وطاقاتهم لإنتاج محاصيل وأصناف تسويقية، وتقنيات ترشيد المياه في الإنتاج.



من جانبه، أكد ممثل ورئيس الجمعية، راكان الحيصة، أهمية المبادرات الملكية في دعم الشباب والعمل على توفير فرص عمل لهم من خلال مشاريع إنتاجية، لافتا إلى أن هذا الدعم يمثل فرصة حقيقة للشباب للدخول إلى القطاع الزراعي من خلال زراعات ذات قيمة مضافة عالية وتقنيات حديثة.



وبموجب الاتفاقية التي تأتي في إطار مشاريع المبادرات الملكية السامية الرامية لإيجاد فرص عمل للشباب، سيتم تقديم دعم مالي للجمعية، وتأهيل البنية التحتية من أرض ومياه، ودعم أنشطة الاستزراع السمكي والزراعات الحديثة مثل "الهيدروبنك".