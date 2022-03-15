الزراعة توجّه إرشادات وتحذيرات للمزارعين خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - وجهت وزارة الزراعة عددا من الإرشادات والتحذيرات للمزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية السائدة.

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وتنصح الوزارة المزارعين بري المزروعات رية خفيفة للتقليل من آثار الصقيع وإغلاق البيوت البلاستيكية بإحكام للمحافظة على الدفء وحرق الأعشاب الجافة ومخلفات الحيوانات للتدفئة المزروعات وعدم حرق الإطارات بسبب الأضرار البيئية.

وتنظيف أحواض التجميع لأبار جمع المياه من الحجارة والمواد الصلبة.



وتدعو وزارة الزراعة مربي النحل بإبعاد خلايا النحل عن مجاري السيول والأودية وعدم الكشف على خلايا النحل في الأجواء الماطرة والرياح الشديدة والصقيع .

وتؤكد الوزارة على مربي الأغنام إلى تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالتهاب الضرع والظلف. والعمل على حماية المواليد من البرد والتيارات الهوائية.

وتدعو الوزارة مربي الدواجن إلى تفقد بركسات الدواجن وتلافي دخول المياه إليها مع توفير التهوية والتدفئة وعدم تعريضها للتيارات الهوائية خاصة خلال موجة الصقيع .

وتؤكد الوزارة على التواصل مع أقسام الإرشاد الزراعي في المحافظات والالوية حول اي استفسار إضافة إلى الإبلاغ عن أي تداخل للاشجار او تعديات من خلال الخط الساخن لوزارة الزراعة ٠٦٥٣٤١١١٦ .





