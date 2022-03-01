الزراعة: النتائج النهائية لأضرار الصقيع غداً أو الخميس

الوكيل الإخباري- براءة الشلالدة

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي أن النتائج النهائية لحصر أضرار الصقيع على المحاصيل الزراعية ستظهر غدا الأربعاء أو الخميس كحد اقصى.

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وأضاف المجالي اليوم الثلاثاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه سيتم رفع النتائج النهائية للأضرار إلى مجلس الوزراء لتحديد مبلغ التعويضات.



ونوه أن أضرار المحاصيل الزراعية بسبب المنخفضات الجوية شملت عدة محافظات في المملكة .



وشهدت المملكة خلال الشهرين الماضيين عدة منخفضات جوية متتالية بالإضافة إلى موجة صقيع سببت الضرر بالمحاصيل الزراعية منها "الكوسا والبطاطا والبندورة".





