الزراعة : منظومة إصلاحات لزيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي

الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على منظومة من الإصلاحات لتسهيل الإجراءات الناظمة للاستيراد، وذلك لزيادة المخزون الاستراتيجي وبما ينعكس ايجابا على تحقيق الأمن الغذائي.



وبين الحنيفات خلال لقائه في مبنى الوزارة نقيب وأعضاء نقابة تجار المواد الغذائية، إن إعادة تحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة على الغذاء أصبح ضرورة .

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