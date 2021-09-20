الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

مدير مستشفيات البشير يقدم استقالته لوزير الصحة

البرلمان العربي: منتدى البرلمانيات العربي يساعد في تمكين المرأة العربية

معرض لطلبة الفنون التشكيلية باليرموك

المياه : نتعامل مع مياه السدود بمسؤولية عالية

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية

واشنطن تعلن تنفيذ ضربة جوية قرب إدلب السورية اليوم

الزراعة : منظومة إصلاحات لزيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية: موعد الاعتدال الخريفي الأربعاء المقبل

الخصاونة يوعز بتوزيع 370 طن أحطاب على المجتمع المحلي في عجلون وجرش

الإثنين، 20-09-2021 11:11 م

الزراعة : منظومة إصلاحات لزيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على منظومة من الإصلاحات لتسهيل الإجراءات الناظمة للاستيراد، وذلك لزيادة المخزون الاستراتيجي وبما ينعكس ايجابا على تحقيق الأمن الغذائي.

وبين الحنيفات خلال لقائه في مبنى الوزارة نقيب وأعضاء نقابة تجار المواد الغذائية، إن إعادة تحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة على الغذاء أصبح ضرورة . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920211315334659885552

مدير مستشفيات البشير يقدم استقالته لوزير الصحة

11

معرض لطلبة الفنون التشكيلية باليرموك

9202118123111253613623

المياه : نتعامل مع مياه السدود بمسؤولية عالية

w

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية

الخصاونة

الخصاونة يوعز بتوزيع 370 طن أحطاب على المجتمع المحلي في عجلون وجرش

62021229110130364249

الصحة : لن نسمح بتقديم الأرجيلة في الأماكن المغلقة خلال الشتاء

أخبار متعلقة
دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

وزير الزراعة: تأمين 6500 فرصة عمل مؤقتة في التشجير

زيت

مزارعون: قرار دعم تسويق زيت الزيتون أنقذ القطاع من الانهيار

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)

وزير الزراعة يوضح بشأن المواشي في الأردن

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة: 2022 عام الحصاد المائي في الأردن

رئاسة

تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي أمام مجلس الوزراء

حن

وزير الزراعة يبحث مع السفير السعودي التعاون في المجال الزراعي