وزير الزراعة يوضح بشأن المواشي في الأردن

الوكيل الإخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، في البادية الوسطى اليوم الثلاثاء، عددا من مربي الماشية والمزارعين في قاعة بلدية الجيزة، واستمع إلى مطالبهم التي تمحورت حول تقليص الوزارة لحصص مربي الماشية من الأعلاف بواقع 20% من الحصص المقررة لهم.

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وقال الوزير الحنيفات، بأنه سيتم إعادة النظر في عدد ما يملكه المواطنون من مواش وإعادة الحصص إلى ما كانت عليه سابقا، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إعادة إحصاء المواشي في الأردن بطريقة تضمن عدم التملك الوهمي للمواشي.



وأضاف الحنيفات أن محفظة دعم المزارعين وصلت إلى قرابة 100 مليون دينار يستفيد منها المزارعين بقروض حسنة دون فائدة للمبالغ التي تقل عن 10 آلاف دينار فيما ستصل لأعلى قيمة للقرض إلى نصف مليون دينار بفوائد بسيطة.



مربو الماشية، من جانبهم، اتهموا أصحاب الحيازات الوهمية من المواشي بالتغول عليهم ومشاركتهم بالدعم الذي تقدمه الحكومة لهم، كدعم أسعار الشعير بنحو 42 دينار للطن الواحد وبيعه بغير وجه.



وزار الوزير إحدى مزارع للزيتون الريادية في لواء الجيزة، والتي تقدر أشجار الزيتون فيها بنحو 200 ألف شجرة واستمع من صاحبها عن جدوى الزراعة في الصحراء.

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