الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

ترحيب بقرار وزارة الزراعة بفتح باب استيراد الدجاج

71 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المفرق

الصحة : هذه الفترة حرجة جداً

لجنة الأوبئة: منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا في المملكة وارد

الحكومة تهدد بإتخاذ إجراءات رادعة ومشددة لضمان صحة المواطنين

الزرقاء: ضبط 9 متسولين وتوديعهم الى القضاء

ولي العهد يزور مستشفى الأمير علي العسكري في الكرك

حجاوي لـ الوكيل : تصريحاتي لم تتضارب مع تصريحات وزير الصحة

تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة

رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد الجلوس

الأربعاء، 09-06-2021 12:25 م

الزرقاء: ضبط 9 متسولين وتوديعهم الى القضاء

620203115540428519469


الوكيل الاخباري - ضبطت اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء، تسعة متسولين واودعتهم الى القضاء، وذلك من خلال حملة أمنية في عدد من مناطق المدينة.
اضافة اعلان

واكد محافظ الزرقاء حجازي عساف استمرار هذه الحملات حتى القضاء على امتهان التسول، الذي بات يشكل ظاهرة غير حضارية ومصدرا لإزعاج المواطنين.

وشدد عساف على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية المعنية لمنع ظاهرة التسول، من خلال عدم التعاطف مع هذه الفئة وتقديم المساعدة لهم، مبينا ان العديد من الأشخاص يعتبرونها مصدراً سهلاً للحصول على المال من خلال استعطاف مشاعر الناس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620218123122647760593

ترحيب بقرار وزارة الزراعة بفتح باب استيراد الدجاج

لقاح

71 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المفرق

1 (68)

الصحة : هذه الفترة حرجة جداً

ك

لجنة الأوبئة: منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا في المملكة وارد

صخر دودين

الحكومة تهدد بإتخاذ إجراءات رادعة ومشددة لضمان صحة المواطنين

سمو

ولي العهد يزور مستشفى الأمير علي العسكري في الكرك

أخبار متعلقة
الصفدي

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته الهولندية

22021394948531743641

مركز جديد لإعطاء لقاح كورونا في كلية رفيدة

9a0c65af-9c0a-4bf8-845a-5f642f1d7a7a

بلدية الزرقاء توضح تفاصيل حادثة قنص الكلب

اطلاق

بلدية الزرقاء تحيل موظفاً أطلق النار على كلب للتحقيق

4f339684-036e-44c7-9294-8adbca643a88

توجيهات من وزير الداخلية الى الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية

5202131102522755188638

تفاصيل جديدة حول حادثة إشاعة تسرب الغاز في اربد