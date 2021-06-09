الزرقاء: ضبط 9 متسولين وتوديعهم الى القضاء

الوكيل الاخباري -

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ضبطت اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء، تسعة متسولين واودعتهم الى القضاء، وذلك من خلال حملة أمنية في عدد من مناطق المدينة.واكد محافظ الزرقاء حجازي عساف استمرار هذه الحملات حتى القضاء على امتهان التسول، الذي بات يشكل ظاهرة غير حضارية ومصدرا لإزعاج المواطنين.وشدد عساف على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية المعنية لمنع ظاهرة التسول، من خلال عدم التعاطف مع هذه الفئة وتقديم المساعدة لهم، مبينا ان العديد من الأشخاص يعتبرونها مصدراً سهلاً للحصول على المال من خلال استعطاف مشاعر الناس.