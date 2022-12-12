الزعبي: 530 منشأة تقدمت حتى الآن للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة

الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، اليوم الاثنين، إن 530 منشأة تقدمت حتى الآن للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة.



وأضافت خلال رعايتها ورشة للتعريف بصندوق دعم الصناعة في غرفة صناعة إربد، اليوم، أن الحكومة خصصت 90 مليون دينار للصندوق ستصرف على مدى ثلاث سنوات.



وأشارت إلى أن الدعم سيكون بسقف 300 ألف دينار للمنشأة الصغيرة، وبين 400 و430 ألفا للمتوسطة، و500 ألف للكبيرة، مبينة أن هذه المبالغ غير مستردة وستكون على شكل منح بهدف تطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها، ويشترط للحصول عليها تلبية معايير ومتطلبات الصندوق.



كما أشارت الزعبي إلى تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، تتيح للمنشآت تقديم طلبات الاستفادة من الدعم متضمنة جميع البيانات المطلوبة بشأن المنشأة.

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