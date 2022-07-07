السجن لموظف حكومي تلقى 150 دينارا كرشوة

الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئة التاسعة لدى محكمة جنايات الفساد، الخميس، حكما على موظف في جمرك عمان لتقاضيه رشوة بقيمة 150 دينارا، لقاء تلاعبه بتقرير يتعلق بأعمال نظافة في جمرك عمان.

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وجرمت المحكمة المتهم بجناية الرشوة والحكم عليه بالوضع بالأشغال 3 سنوات مع النفقات القضائية والإدارية ومحسوبة له من تاريخ التوقيف.



ووفق المحكمة فقد كان المتهم عضوا في لجنة للإشراف على أعمال نظافة من قبل شركة مختصة بأعمال النظافة في جمرك عمان، وقد تم الاتفاق مع أطراف القضية للتلاعب بتقرير متعلق بعدد العمال العاملين في أعمال النظافة داخل الجمرك، على أن يخفّض عدد العمال عن الواقع الفعلي لقاء الرشوة.



وتم اكتشاف القضية من قبل صاحب شركة أعمال النظافة حيث أبلغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي ضبطته متلبسا وبحوزته مبلغ الرشوة.

