الأربعاء 08-06-2022
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مواطن يضرب معلما بالعصا في المفرق والتربية توضح

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الأربعاء، 08-06-2022 01:16 م

مواطن يضرب معلما بالعصا في المفرق والتربية توضح

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الوكيل الإخباري - أكد مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور علي المزاودة، تعرض معلم للضرب من قبل أحد المواطنين.

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وقال إن أحد المواطنين دخل الغرفة الصفية أثناء الدوام الرسمي اليوم الأربعاء في مدرسة أم السرب الثانوية للبنين، واعتدى على المعلم الموجود داخلها بضربه على رأسه بواسطة عصا.


وأضاف المزاودة إن المعلم نقل إلى مستشفى الملك طلال العسكري، وأجريت له عملية صغرى، وحالته الصحية جيدة، لافتا إلى أن المعلم تقدم بشكوى رسمية للجهات الأمنية.

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