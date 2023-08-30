السفارة الأردنية في واشنطن تحذر

الوكيل الاخباري - دعت السفارة الأردنية في واشنطن المقيمين في المناطق المتأثرة بإعصار "ايداليا" إلى توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة.



وأضافت في منشور لها عبر تويتر"X" أرقام يمكن الاتصال بها في الحالات الطارئة ( 2022949522 ).



وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي، إن سرعة الرياح القصوى لإيداليا بلغت 169 كيلومترا في الساعة مساء أمس الثلاثاء، وستزداد شدتها قبل أن تبلغ اليابسة.



ومن المتوقع أن ترتفع شدة الإعصار بحلول ذلك الوقت إلى الفئة الثالثة على مقياس سافير-سيمبسون الذي يتألف من 5 درجات. ويُصنف الإعصار من الفئة الثالثة على أنه إعصار كبير، إذ تصحبه سرعتها القصوى 179 كيلومترا في الساعة على الأقل.

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