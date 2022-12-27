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الثلاثاء، 27-12-2022 06:00 م

السفارة الأمريكية ترفع حظر التنقل عن رعاياها بالاردن

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الوكيل الاخباري - قررت السفارة الأمريكية في عمان، رفع القيود المفروضة على رعاياها، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات.

وقالت السفارة، إنها رفعت حظر التنقل عن موظفيها المفروض منتصف الشهر الجاري بشأن التنقل بين المحافظات غير أنها أبقت على حظر التنقل ليلاً.

ونصحت رعاياها باتخاذ احتياطات إضافية عند القيادة ليلاً وأثناء الظروف الجوية السيئة، حيث أن العديد من المناطق معرضة للفيضانات والانجراف.

ونوهت إلى انقطاع الانترنت وشبكات الهاتف الخلوي مع زيادة نقاط التفتيش في بعض المناطق على الطريق الصحراوي.

 

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