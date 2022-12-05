زيادة المخصصات الرأسمالية لوزارة التربية 33.4 مليون دينار.. وهذه أهم المشاريع

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - كشفت أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، أن الحكومة زادت مخصصات النفقات الرأسمالية لوزارة التربية والتعليم (33.4 ) مليون دينار.

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ووفقاً لما اطلع عليه "الوكيل الإخباري" تركز الارتفاع في زيادة مخصصات مشاريع اللامركزية بمبلغ (1.56) مليون دينار، ومخصصات مشاريع إنشاء المدارس الممولة من القرض الكويتي بمبلغ (4.85) مليون دينار، ومشاريع إنشاء المدارس الممولة من القرض السعودي بمبلغ (6.15 ) مليون دينار.



وأوضحت الأرقام أنه قد زاد الدعم المقدم للمركز الوطني لتطوير المناهج بمبلغ (0.75 ) الف دينار، كما تم رفع مخصصات مشروع تدريب وتأهيل المعلمين بمبلغ ( 2 ) مليون دينار، ومشروع إضافة غرف صفية لرياض الأطفال بمبلغ (2.9 ) مليون دينار، ومشروع إنشاءات وإضافات غرف صفية للتعليم الأساسي بمبلغ (2.5 ) مليون دينار.



وحول مشروع طباعة الكتب المدرسية فقد خصص له مبلغ (2 ) مليون دينار، ومشروع المكرمة الملكية لأبناء المعلمين مبلغ (3.5) مليون دينار، ومشروع إضافة أبنية لمدارس التعليم المهني بمبلغ (1.75 ) مليون دينار.



وجاء في موازنة الوزارة أنه خصص مبلغ مليون دينار لمشروع تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، ومليون دينار لمشروع البرنامج التعليمي الاستدراكي، و 2 مليون دينار لمشروع التعليم المبكر/ رياض الأطفال.