خطأ بأعلام أردنية معلقة على أعمدة في عمان - صور

الوكيل الاخباري -

وجه مواطن رسالة إلى أمانة عمان بشأن وجود خطأ بأعلام اردنية معلقة على اعمدة الإنارة بعدد من مناطق عمان.



وارسل المواطن صوراً لـ "الوكيل الإخباري" تبين إن مكان اللونين (الاسود والاخضر) معكوس بعدد كبير من الأعلام المعلقة في مناطق مثل (عبدون، البلد ،اللويبدة، الصويفية).



ولفت المواطن أن الخطأ في علم الأردن يعتبر خطأ فادحا لاعتباره رمزا من رموز الدولة.



علماً أن العلم الاردني ينقسم الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر، وفي هذا المثلث نجمة سباعية بيضاء .

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صورة صحيحة توضيحية





