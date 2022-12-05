الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المساجد

تراجع أسعار القمح عالمياً إلى أقل مستوياتها في 3 أشهر

بيان من ديوان الخدمة حول تعيين 100 مؤذن وخادم مسجد

الحلالمة يكشف طبيعة علاج الإصابة بالفيروس المخلوي

زيادة المخصصات الرأسمالية لوزارة التربية 33.4 مليون دينار.. وهذه أهم المشاريع

منح مالية لأسر في المفرق وجرش وعجلون وعمان وإربد ومأدبا - تفاصيل

9 محافظات دون أي مخصصات لتطوير النقل البري فيها - أسماء

المعايطة يكرم الملازم الجالودي لدورها في إنقاذ شخص حاول الانتحار

النجار: خطأ رواية "ميرا" فادح.. واستقالة جماعية للجنة الإجازة

الإثنين، 05-12-2022 02:23 م

خطأ بأعلام أردنية معلقة على أعمدة في عمان - صور

ظظظظظظظظظظظظظظظظظ


الوكيل الاخباري - 
وجه مواطن رسالة إلى أمانة عمان بشأن وجود خطأ بأعلام اردنية معلقة على اعمدة الإنارة بعدد من مناطق عمان.

وارسل المواطن صوراً لـ "الوكيل الإخباري" تبين إن مكان اللونين (الاسود والاخضر) معكوس بعدد كبير من الأعلام المعلقة في مناطق مثل (عبدون، البلد ،اللويبدة، الصويفية).

ولفت المواطن أن الخطأ في علم الأردن يعتبر خطأ فادحا لاعتباره رمزا من رموز الدولة.

علماً أن العلم الاردني ينقسم الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر، وفي هذا المثلث نجمة سباعية بيضاء .

اضافة اعلان

 




 

 

صورة صحيحة توضيحية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120222819840176792745

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المساجد

1670248243487

الحنيفات يتفقد نتائج مكافحة الذباب المنزلي في منطقة المغطس والبحر الميت

1670244365961

جلسة حوارية في اليرموك حول أخلاقيات العمل التطوعي

file

بيان من ديوان الخدمة حول تعيين 100 مؤذن وخادم مسجد

_120577619_e84db869-b55e-43f2-bc2c-b5fadb1a3a24

الحلالمة يكشف طبيعة علاج الإصابة بالفيروس المخلوي

admission (2)

بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وستان سلو البولندية

أخبار متعلقة
39186586_2041463812550609_4030356207729377280_n

صندوق إسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

120222384912865477336

مسار جديد لباص عمان بتعرفة 55 قرشاً - أسماء المناطق

11202213104819764980370

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من المحطة حتى ابو نصير - أسماء المناطق

main_image636e17641d0ba

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب بهاء الدين في عمان

eeee

السفيرة البريطانية والسفير الكندي يقيمان حفل تأبين لضحايا الخدمة

452778

الزراعة تطلق مبادرة لا لهدر الغذاء