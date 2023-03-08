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الأربعاء، 08-03-2023 10:13 ص

السفارة البريطانية تطلق مبادرة "سفيرة لمدة يوم" للشابات الأردنيات

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الوكيل الإخباري - أطلقت السفارة البريطانية في عمّان مبادرة جديدة لمنح الشابات في الأردن فرصة لتجربة العمل الدبلوماسي بشكل مباشر والانضمام إلى شبكة من القيادات النسائية لمناصرة المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي في الأردن.

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تحتفي مسابقة "سفيرة لمدة يوم" الجديدة باليوم الدولي للمرأة في 8 آذار/مارس 2023، وتحيي شعار الأمم المتحدة، والترويج لعالم قائم على المساواة بين الجنسين، وفق بيان صادر عن السفارة.


وأوضح البيان أن هذه المبادرة توفر فرصة مشوقة للشابات لتجربة العمل الدبلوماسي ومناصرة المساواة والتغيير، بالإضافة إلى اكتسابهن المهارات في رحلتهن القيادية.


وقالت السفيرة البريطانية في عمّان بريدجيت بريند إن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز شمول النساء وزيادة مشاركتهن في المجتمع، لمساعدتهن على تحقيق إمكاناتهن والمساهمة في تحقيق نتائج أفضل للجميع.


وأشار البيان إلى أن السفارة البريطانية تلتزم بتمكين الشابات الأردنيات لإحداث تغيير إيجابي، موضحا أن هذه المبادرة تُعرف باسم "سفيرة ليوم واحد" ولكن السفارة تشجع أيضاً الشابات على أن يصبحن "قائدات مدى الحياة".


وأوضح أن جميع الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاماً مؤهلات لتقديم طلب المشاركة بالمسابقة، حيث تستقبل السفارة طلبات التقديم ابتداءً من 8 آذار وحتى 27 نيسان/أبريل.


وبين أن السفيرة البريطانية في عمّان سترافق الفائزة أو الفائزات بالمسابقة.
وأضاف أن الفائزة سوف تُدعى كضيفة لحضور فعالية تنظمها السفارة البريطانية في عمان بحضور كبار الممثلين من المنظمات المعنية في الأردن.


وأشار إلى أن على المتقدمات للمسابقة تسجيل مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة و30 ثانية، وأن يكون الفيديو مناسبا للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم مشاركة مقطع الفيديو على تويتر أو فيسبوك أو انستغرام بالإشارة إلى صفحة السفارة "@"UKinJordan واستخدام وسم"#UKAmb4aDay" ، حيث إن آخر موعد للتقديم 27 نيسان/أبريل 2023.
وإرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني [email protected]

 



 




 

 


 

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