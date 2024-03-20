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الأربعاء، 20-03-2024 11:37 م

السفارة القطرية توزع 874 سلة غذائية في الأردن

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الوكيل الاخباري  - قامت سفارة دولة قطر لدى المملكة بتوزيع سلال غذائية يصل عددها إلى 874 سلة.

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وبحسب بيان صادر عن السفارة، أنهت الهيئة الخيرية الهاشمية وقطر الخيرية اليوم الأربعاء، آخر حملاتها والتي استمرت لمدة 4 أيام والتي تستهدف عددا من محافظات المملكة للوصول إلى اكثر الشرائح المجتمعة احتياجا من الأسر العفيفة في المفرق والزرقاء وجرش وعمّان والتي يستفيد منها أكثر من 3500 مستفيد.

 

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