السفارة القطرية توزع 874 سلة غذائية في الأردن

الوكيل الاخباري - قامت سفارة دولة قطر لدى المملكة بتوزيع سلال غذائية يصل عددها إلى 874 سلة.

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وبحسب بيان صادر عن السفارة، أنهت الهيئة الخيرية الهاشمية وقطر الخيرية اليوم الأربعاء، آخر حملاتها والتي استمرت لمدة 4 أيام والتي تستهدف عددا من محافظات المملكة للوصول إلى اكثر الشرائح المجتمعة احتياجا من الأسر العفيفة في المفرق والزرقاء وجرش وعمّان والتي يستفيد منها أكثر من 3500 مستفيد.