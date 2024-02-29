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الخميس، 29-02-2024 11:21 ص

الأرصاد: الموسم المطري شهد تراجعاً في الأداء خلال شهر شباط الحالي

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بإن شهر شباط لهذا الموسم المطري 2023/2024 شهد تراجعاً في الأداء المطري في أغلب مناطق المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية بما فيها الاغوار الجنوبية والتي شهدت تحسناً في الأداء المطري خلال هذا الشهر.

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وأضاف في بيان أن مجاميع الأمطار التي هطلت على مناطق المملكة خلال شهر شباط تشكل عادةً ما بين (20%-25%) من المعدل الموسمي العام.


ونوه أنه بالرغم من هذا التراجع فإن أداء الموسم المطري الحالي 2023/2024 حتى نهاية شهر شباط يعتبر حول معدلاته العامة وأعلى لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب مناطق المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة والتي يعتبر الأداء المطري فيها ضعيف ودون معدلاته العامة حتى هذا التاريخ، فيما حققت أجزاء من المناطق الوسطى الشرقية والشمالية بما فيها الاغوار الشمالية معدلها الموسمي العام كاملاً وتجاوزته في بعض الأجزاء منها.


ولفت أن الموسم المطري في المملكة الأردنية ينتهي عادة خلال الفترة (02-31) من شهر أيار وباحتمالية تصل 66%، وأن نسبة ما تشكله مجموع الأمطار التي تهطل على مناطق المملكة بعد نهاية شهر شباط وحتى نهاية الموسم المطري بشكل عام تتراوح ما بين 19%-22% من الموسم المطري العام.


وأفاد آل خطاب أنه ومع نهاية شهر شباط 2024 للموسم الحالي 2023/2024 فقد بلغ معدل كميات الأمطار والنسب التي تحققت من المعدل الموسمي العام في مناطق المملكة كالتالي:


المناطق الشمالية 348.6 ملم ما نسبته 87% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الوسطى الغربية 319.0 ملم ما نسبته 77% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الوسطى الشرقية 114.5 ملم ما نسبته 92% من المعدل الموسمي العام. 


المناطق الشرقية بنسبة 71.8 ملم ما نسبته 77% من المعدل الموسمي العام.
الاغوار الشمالية 415.5 ملم ما نسبته 107% من المعدل الموسمي العام.
الأغوار الوسطى 247.9 ملم ما نسبته 89% من المعدل الموسمي العام.


الأغوار الجنوبية 52.4 ملم ما نسبته 72% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الجنوبية الغربية 106.7 ملم ما نسبته 45% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الجنوبية 36.1 ملم ما نسبته 65% من المعدل الموسمي العام.


 




 

 


 

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