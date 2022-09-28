الأربعاء 28-09-2022
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الأربعاء، 28-09-2022 03:56 م

السفيرة البريطانية تشكر الأردنيين على العزاء بالملكة إليزابيث

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الوكيل الإخباري - أعربت السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند عن كامل تقديرها واحترامها للمملكة الأردنية الهاشمية على التعازي التي قدموها ومشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله في مراسم تشييع الملكة الراحلة اليزابيث الثانية.

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وقالت السفيرة خلال زيارتها لدار بلدية إربد الكبرى إن البلدية شهدت تطوراً ملحوظاً في مجال التنمية البشرية ودعم الشباب والشابات وتوفير فرص العمل لهم، إضافة إلى الاهتمام بموارد المياه وتوزيع الحصص من خلال مشروع البنك الأوروبي للتنمية مؤكدة ان النية جادة بإقامة هذا المشروع في مدينة إربد.


وشددت على أهمية التعاطي مع قضية انتشار المخدرات من خلال إقامة برامج توعوية خاصة بهذا الشأن، كما ثمنت المشاريع التي تقوم بها البلدية والتطوير الذي تسعى إليه مطالبةً بتعميم هذه التجربة على بلديات المملكة.


وكان رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي استعرض أمام السفيرة أهم المشاريع الكبرى التي المنوي إنشاؤها خلال الفترة المقبلة ومنها مشروع تطوير وسط المدينة ومشروع السوق المركزي ومشروع القطار الخفيف، وإنشاء مركز حضري يهتم بالتغيرات المناخية من خلال تدوير النفايات الصلبة، ومشروع البوليفارد، ومشروع الطاقة الشمسية، وعدد من المشاريع السياحية.


كما قدم الكوفحي شرحاً عن إنجازات البلدية والدور التنموي الجديد الذي بدأت بالعمل به والمعني بتنمية الشباب والمرأة وتمكينهم وتوفير فرص عمل لهم.

 




 

 


 

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